大甲透天厝火災 男子送醫未脫險

大甲區透天厝發生火警。（翻攝照片）

台中市大甲區大甲街一處透天厝，今天下午3時許發生火警，救出一名54歲李姓男子，意識不清緊急送大甲光田醫院，目前在加護病房急救中；消防人員表示，起火點為一樓廚房，火災原因尚在調查中。

台中市消防局下午接獲報案，指大甲街一處3樓透天厝起火，該屋為2樓RC建築物、3樓為鐵皮加蓋，消防人員到場時，一樓廚房濃煙密布，並在一樓後方房間裡救出李姓男子，意識模糊緊急送醫，李母當時則已經逃到屋外。

光田醫院表示，患者吸入性嗆傷、頭臉一級燒燙傷、體內一氧化碳濃度高，目前已轉加護病房治療。

(中時)