嘉義縣迎2018燈會 議員建議請保全

嘉義縣明年將辦為期24天的台灣燈會，多位縣議員擔心既有警力已不足，燈會期間除交通治安維護等既定勤務，如還要負責看管燈具恐難負荷，且大才小用，要求縣府編列預算請保全，縣長張花冠雖肯定這項提議，卻也明白表示募款金額和預期落差大，錢才是最大問題。

縣議員詹琬蓁舉縣府2年前在太子大道辦燈會，警局為保護燈會設備，在寒天中派員輪流看守，指全縣警察員額才1200多人，且燈會面積廣達50公頃，全靠國家培養出來的警察負責，還要應付交通和龐大觀光人潮，說不過去也大才小用，強調警察的責任不是看守燈具，建議請保全，吳思蓉和詹黃素蓮當場附和。

張花冠回應，燈會人力不只靠公部門，還包括大量的志工，且請保全最大問題還是在經費不足，說她和副縣長吳芳銘到處募款，目前粗估加起來才5000萬左右，和預期1億5000萬差很多，應付燈會支出已不夠，要再拿出來請保全，非常困難。

警察局長林清求解釋，政風室有比照雲林縣辦燈會編列保全聘用的經費約850萬元，但受限嘉縣燈會展期更長，預算又嚴重短缺，包括經費支出、請不請保全，都還未定案，但照往例，警政署都會派保警來支援燈會，另縣警局也正在訓練義警，屆時都會投入燈會運作。

(中時)