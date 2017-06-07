吳敦義弔唁往生支持者 家屬說「未來的總統來祭拜」！
選得上主席，就能選上總統！國民黨主席當選人吳敦義，今天下午專程到員林市弔唁高齡92歲的支持者張尚弄，家屬說，張尚弄是在確定吳敦義當選黨主席後才嚥氣，而且還留下吳敦義會當總統的「預言」。
另外，針對國民黨主席交接爭議以及提名中常委問題，吳敦義強調「黨的規定很清楚，8月20日才就職」，並表示，與洪秀柱陣營有連繫，但現在如果由他提名中央委員，並不合適。至於媒體報導指洪秀柱陣營拋出「漸進式交接」想法，他強調「無法回應」。
員林市民張尚弄1家人，並非國民黨員，但長期傾向支持藍營，張尚弄則因欣賞前副總統吳敦義，即使臥病，還是相當關心他的國民黨主席選情。
他的兒子張良泉說，國民黨主席選舉投票日當天，父親甚至還在病床上關心開票過程，而且在投票結束前就算出「吳敦義篤定過半」，得知吳當選，很開心。在2天後的凌晨，才帶著欣慰的心情離開人世。
「未來的總統來跟你祭拜！要保佑他順利」吳敦義與夫人蔡令怡由員林市長張錦昆、縣議員曹嘉豪等人陪同到張尚弄靈前拈香，陪祭的張良泉還特地幫吳敦義祈祝。吳敦義在靈堂逗留約20分鐘與張家人話家常後才離開。
(中時)
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