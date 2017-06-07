行政院、水保局國姓鄉勘災
行政院中部辦公室、水保局南投分局等官員至國姓鄉勘察602豪雨災害工程，包含長流村香蕉市場後方農村聚落土石流、長豐村大排區域嚴重損毀，造成住戶身家財產危險及損失，經過現場勘查後，同意補助，保障住戶及農民安全。
國姓鄉長丘埔生指出，國姓全鄉共有39條土石流潛勢溪，每遇豪雨便容易發生土石流災害，這一次的602豪雨，使所有的潛勢溪流全部進入紅色警戒，鄉內並發生多起土石坍方情形，國姓鄉無法單靠鄉公所之力進行全部的清疏復原工程，需爭取上級補助以進行災後復原工作，特別感謝行政院中辦副執行長湯火聖及水保局局長丁振章到國姓關心。
會勘區域包含長流村香蕉市場後方農村聚落的土石流、長豐村嚴重毀損的大排，都造成住戶身家財產威脅，大雨一來，會造成立即危險及土地流失，經過現場勘查後，同意補助處理工程經費以施設截水溝、內側排水溝、打鋼軌樁及石籠等方式，防止土石下滑影響下方住戶生命財產安全。
丘埔生進一步指出，昨日的勘災地區外，水保局南投分局也同意補助國姓鄉石巷道路、豐湖路道路、乾溝村10鄰及草溪湖等地的土石流坍方清疏作業，總工程經費預估超過200餘萬元。目前公所搶修（通）工程已近尾聲，正辦理602水災復建工程會勘提報，預定6月20日完成陳報中央補助。
(中時)
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