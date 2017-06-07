二軍炸3轟 梁家榮返一軍期許「別努力錯方向」

梁家榮重返一軍，理了小平頭亮相。(蔡銘仁攝)

Lamigo桃猿梁家榮開季時還是主力三壘手，但打到5月初狀況越來越低迷，隨後就下二軍調整，直到7日才重返一軍，在二軍轟出生涯最多3轟的他，再度回歸主戰場心境大不同，他說，「之前求好心切，現在既然二軍都下過了，沒什麼好怕的、大膽去拚，隨時提醒自己努力別錯了方向！」

梁家榮今年職棒第5個球季，不過近兩年才有較多在一軍表現的機會，本季一度占據先發三壘手很長一段時間。起初他守備正常發揮，打擊發揮得不錯，到4月底打擊率都還有2成92，不過自4月29日對富邦起，連18打數沒有安打，在5月9日對富邦比賽後，就下二軍調整。

到二軍後，在一軍至今0轟的梁家榮5月12、13日連兩場比賽都開轟，共打了6戰都敲安、另有3轟，打擊率高達4成74。能敲3轟，梁家榮也感到意外，他說，下二軍開轟後，反思『為什麼二軍1場就能開轟，一軍卻打不好』，也許是太想有表現，反而打得有點放不開，下二軍心態不同，更能放手去打。

梁家榮今年與過往不同，參考美國的資訊網站，學習打擊觀念，從追求把球打進場內、掌握好擊球點，改試著把球打高、打遠，而在二軍打得不錯，也給他很大的鼓勵，「代表調整是有效的！」如今他重返一軍，也期望能把好手感延續下去。

「期許別努力錯方向！」梁家榮說，二軍能有成績，在一軍就不一定，現在就盡可能維持，把壓力能當成自己的助力去拚，「反正二軍都下過，也沒什麼好怕的了！」有趣的是，梁家榮繼去年母親節前理平頭後，這次又剪去一頭秀髮，從一軍重新出發，他笑說，「那時剪了隔天就打三殺，別再來一次了。」

(中時電子報)