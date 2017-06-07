新車影音主機修9次 消保會代討公道
高雄市洪姓民眾前年10月花了70多萬元買了1部新車，但車子買了1個多月，影音主機就出現問題，除了畫面會卡卡、頓挫外，有時倒車顯影或行車記錄器導航會突然消失，至今修了9次還修不好，他要求退還當初加購的3萬3000元，但業者不接受，只願繼續修。
高都顧客服務中心課長曾沛紳說，洪先生的影音主機是贈品，不能退錢，公司願意換一台其他廠牌全新的影音主機給他，但他不接受，當初他花3萬3000元是加購其他配件，不是購買影音主機。
洪先生向台灣消費者保護協會投訴，今天由消保會陪同召開記者會，洪先生說，他向和泰汽車高雄瑞豐廠購買的TOYOTA ALTIS車款並加購七合一影音主機1部，但車子買了1個多月後，影音主機即問題不斷，進場維修到第8次時，原廠進行主機更換，更造成行車紀錄器故障無法使用，他憤而向消保會申訴。
消保會副執行長徐邦瀚說，該會接到申訴後，於上月19日與業者調解，業者承諾再給1次機會一定能修好，因此，再給業者第9次維修，但還是修不好。
洪先生表示，他擔心車子線路與影音主機無法相融，會影響行車安全，他買了新車卻被拆了9次，每次維修花3小時，他還要請假，既然修不好，就請業者退還當初他加購的3萬3000元。
消保會法律委員許淑清律師說，依民法第354條規定，業者有瑕疵擔保責任，洪先生車子影音主機的倒車顯影、行車記錄器導航都受影響，屬於重大瑕疵，消費者可以到法院主張解約減價或更換主機。
對於業者願意更換其他品牌新的影音主機，洪先生說，他忍耐很久，對方才說要換新的主機給他，他為了這案子請了13天假，要向業請求精神賠償，對方接受他的請求，他才要接受更換新主機，否則將再想想接下來要怎麼做？
(中時)
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