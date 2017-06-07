顛覆味覺，加拿大美食節豔上菜

亞麻千層蘿蔔酥：蘿蔔酥以天鵝造型出場，還特別灑上加拿大薩克其萬省的亞麻籽增添口感。（馮惠宜攝）

上湯麻婆螯龍蝦：特別以川味麻婆豆腐襯拖加拿大龍蝦肥美鮮甜。（馮惠宜攝）

寶麗金餐飲集團和加拿大駐台貿易辦事處、加拿大牛肉協會攜手合作「楓味十足．加拿大美食節」，選用加拿大物產端出一道道美味的料理。（馮惠宜攝）

當川式麻婆豆腐遇上加拿大哈利法克斯龍蝦會碰撞出什麼樣的滋味？而台式豆花和加拿大楓糖竟如此速配！寶麗金餐飲集團和加拿大駐台貿易辦事處、加拿大牛肉協會攜手合作「楓味十足．加拿大美食節」，金牌主廚池一明運用創意，變化出一道道東西合壁的美味料理，連加拿大駐台代表都嘖嘖稱奇。

此次美食節，寶麗金行政主廚池一明為完整呈現最道地的加拿大美食佳餚，食材特別選用以清澄水質和優質穀物飼育而成的加拿大穀物牛肉、清爽香甜的加拿大楓糖、以及一年只生產兩季，生長於大西洋沿岸冰冷純凈原生態水域的加拿大哈利法克斯龍蝦等各式經典美味作為此次活動的核心食材。

這場加拿大美食節包括6人桌菜、10人桌菜以及個人式套餐，池一明融合中西烹飪的精髓發揮創意，讓每一道佳餚都無論味覺和視覺都更臻完美，其中上湯麻婆螯龍蝦，特別以川味麻婆豆腐襯拖加拿大龍蝦肥美鮮甜，而亞麻千層蘿蔔酥，蘿蔔酥以天鵝造型出場，還特別灑上加拿大薩克其萬省的亞麻籽增添口感。

餐後甜點，楓糖豆花，傳統手沖豆花採用加拿大非基改黃豆製作，而以魁北克省的楓糖取代黑糖，別具風味。

適逢加拿大建國150年，加拿大駐台貿易辦事處、加拿大牛肉協會除傾力提供加拿大物產入菜，也和寶麗金合作舉辦多項回饋，包括FB按讚送加拿大限量環保購物袋，還有消費滿額抽抽樂，將送出Roots真皮小錢包、加拿大150周年限量小風扇、加拿大穀飼牛造型隨身碟，以及寶麗金餐飲禮券等好禮。

(中時)