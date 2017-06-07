男子遊沖繩狂扭蛋 回台遭海關查扣170顆
日本一直是台灣人海外旅遊的熱門選項，而且日本的扭蛋機內容多樣，不禁想多轉幾顆回來當紀念。台灣某位民眾赴日本沖繩旅遊時狂玩扭蛋，回台灣時攜帶了總價值約1.7萬元新台幣的200顆扭蛋，被海關扣查了其中170隻。民眾不滿，表示未逾2萬元應稅門檻，且扭蛋並非管制品，為何會被海關查扣？
據《中央社》報導，該名民眾從沖繩攜帶200顆扭蛋返台時，其中170隻卻被台灣的海關查扣，民眾深表不滿，致電經濟部經濟部標檢局詢問原因。標檢局說道，扭蛋屬於玩具，須經檢驗合格才可輸入，不過，該民眾遭查扣的扭蛋已全數檢驗合格，該民眾今天就能夠取回他的扭蛋，請該民眾放心。
關務署副署長謝鈴媛表示，雖然金額在2萬元以下可免申報，但這指的是關稅部分，攜入如須經主管機關查驗的商品，海關會秉於職責先行查扣，待主管機關查驗合格後，才會放行。
據《商品免驗辦法》第4條規定，玩具每款最多只能5樣，而且總價要在1千美金以下，超出額度部分則須先查扣，等到檢驗通過後，就會還給持有人；但若檢驗未過，則會將其銷毀或者退運。而電器品類的商品，總價一樣要在1千美金以下，最多也只能帶兩樣。提醒民眾最好在出國旅遊前上網搜尋相關規定，以免觸法。
(中時電子報)
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