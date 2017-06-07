虎頭山觀景平台入口造林 民眾質疑阻礙觀光
南投縣政府與埔里鎮公所去年一月虎頭山斥資啟用觀景平台，但近日平台入口處的土地種下樹苗並立起紐澤西護欄，有民眾投訴遊客如此無法開車接近平台，這與當初政府推展觀光目標抵觸，但南投林管處指出，種樹苗的土地原就是保安林地，管理處照規定造林，並留有一條3公尺寬的步道，並不影響遊客以步行方式使用觀景平台。
虎頭山觀景平台土地為埔里鎮公所所有，鄰近飛行場與犁頭尖山遺址，因長期無觀景台，遊客踩踏草皮，製造垃圾，立委馬文君向中央申請660萬元經費，打造天空步道式，可容納15人的懸臂式觀景平台，全區採無階梯緩坡設計，並設置夜間LED燈照明與監視器，提供遊客安全便利鳥瞰埔里城鎮風景的空間。
但陳姓鎮民7日騎乘自行車上山發現，觀景平台的入口種植了約400棵台灣櫸木樹苗，還以紐澤西護欄圍住，造成遊客無法開車靠近觀景平台，政府當初蓋平台是為了推展觀光，如今也是政府單位的林管處又封住入口，「這樣是要遊客用空降的嗎？」這代表了埔里鎮公所與林務局沒有溝通協調好，觀景平台無法妥善利用，或到時候民眾為了通過毀壞了樹苗，結果都是浪費公帑。
南投林管處秘書王怡靖表示植樹苗的土地原是保安林地，林管處原應照規定造林，而在造林地的一側，刻意留有3公尺寬的步道，苗木間距，也不影響遊客以步行的方式進到觀景平台，設置紐澤西護欄主要是避免車輛進入毀壞剛種植的苗木，並非阻擋遊客賞景。
埔里鎮公所回應，尚不清楚林管處種植的區塊與範圍，還要到現場瞭解，會進一步做協調與溝通。
(中時)
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