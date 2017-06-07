農委會澄清沒要抓菜蟲 菜販：不負責任 民進黨也這樣
農委會副主委陳吉仲今天下午緊急到西螺果菜市場澄清政府沒有要抓菜蟲、沒有要進口蔬菜，但菜農、菜販滿腔怒火，反嗆「菜蟲長在哪？誰是菜蟲？」，一名菜販不客氣怒罵「你們這些都不負責任，這些民進黨的」、「現在農民水準也很高，沒有人可以隨便騙得過」。
這幾天政府大動作查物價，影射有菜蟲操作，引爆豪雨受災嚴重的雲林縣菜農怒火，陳吉仲今天下午受立委劉建國之邀到西螺果菜解釋。
陳吉仲拿著大聲公和現場菜農與菜販對話，他講一句立刻引起7、8人同時回嗆，罵聲掩蓋過喊話聲。
菜農表示，半年來每公斤7元、8元到現在，價格這麼壞，做一年菜園到現在還了錢，「我欲哭無淚你知道嗎」，現在說要抓菜蟲，菜蟲長在哪裡？誰是菜蟲？做農的多可憐知道嗎？
菜農氣憤說，菜只剩下這些而已，如果政府又辦進口農民一定抗議。
陳吉仲重複回答「沒有要抓菜蟲」、「不可能進口」，農婦又回嗆「你說不可能，媒體都已經寫出來」。
一名菜販看到陳吉仲還不知他是誰就扯嗓開罵，「你們這些都不負責任，這些民進黨的，國民黨做是這樣、民進黨也是這樣。」
該菜販表示，種菜的菜價低幾個月都沉默，漲價3天而已說他們菜蟲，真是人格侮辱，現在農民水準也很高，沒有人可以隨便騙得過，政府專門欺負農民，要這個農委會做甚麼？政府把錢抱去給財團，農民賺一點錢就死父死母？
陳吉仲受訪表示，預估3周復耕，農委會不會有任何進口、壓抑菜價作為，外面消息說農委會要抓菜蟲，農委會完全沒說過甚麼抓菜蟲。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。