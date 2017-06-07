農委會澄清沒要抓菜蟲 菜販：不負責任 民進黨也這樣

農委會副主委陳吉仲（左一）7日下午到西螺果菜市場消毒沒有要抓菜蟲，菜販怒嗆「現在農民水準也很高，沒有人可以隨便騙得過」。（周麗蘭攝）

陳吉仲拿著大聲公和現場菜農與菜販對話，他講一句立刻引起7、8人同時回嗆，罵聲掩蓋過喊話聲。（周麗蘭攝）

農委會副主委陳吉仲今天下午緊急到西螺果菜市場澄清政府沒有要抓菜蟲、沒有要進口蔬菜，但菜農、菜販滿腔怒火，反嗆「菜蟲長在哪？誰是菜蟲？」，一名菜販不客氣怒罵「你們這些都不負責任，這些民進黨的」、「現在農民水準也很高，沒有人可以隨便騙得過」。

這幾天政府大動作查物價，影射有菜蟲操作，引爆豪雨受災嚴重的雲林縣菜農怒火，陳吉仲今天下午受立委劉建國之邀到西螺果菜解釋。

陳吉仲拿著大聲公和現場菜農與菜販對話，他講一句立刻引起7、8人同時回嗆，罵聲掩蓋過喊話聲。

菜農表示，半年來每公斤7元、8元到現在，價格這麼壞，做一年菜園到現在還了錢，「我欲哭無淚你知道嗎」，現在說要抓菜蟲，菜蟲長在哪裡？誰是菜蟲？做農的多可憐知道嗎？

菜農氣憤說，菜只剩下這些而已，如果政府又辦進口農民一定抗議。

陳吉仲重複回答「沒有要抓菜蟲」、「不可能進口」，農婦又回嗆「你說不可能，媒體都已經寫出來」。

一名菜販看到陳吉仲還不知他是誰就扯嗓開罵，「你們這些都不負責任，這些民進黨的，國民黨做是這樣、民進黨也是這樣。」

該菜販表示，種菜的菜價低幾個月都沉默，漲價3天而已說他們菜蟲，真是人格侮辱，現在農民水準也很高，沒有人可以隨便騙得過，政府專門欺負農民，要這個農委會做甚麼？政府把錢抱去給財團，農民賺一點錢就死父死母？

陳吉仲受訪表示，預估3周復耕，農委會不會有任何進口、壓抑菜價作為，外面消息說農委會要抓菜蟲，農委會完全沒說過甚麼抓菜蟲。

(中時)