夜問打權 》核二1號機將重啟 反核人士、林義雄何在？
核二1號機將重啟運轉，蔡政府堅持的非核家園去哪了？是她的政治誠信有問題，還是替代能源捉襟見肘自打臉？夏電拉警報，說好的不缺電原來是用重啟核二來解決？當初躺在街上抗議的反核人士，和林義雄在那裡呢？
為拚非核家園，蔡政府用「火力全開」來解決！台灣空污污染源最主要是汽機車廢氣排放和火力發電造成，今又推空品緊急防制辦法有何用處？施政一切充滿矛盾和選票考量，怎能讓台灣有競爭力？
不專業領導專業，為了選票真是不擇手段！蔡政府施政老是看錯病症下錯藥？難道政府都只想到為建商、綠電業者開大門？小英視察雲嘉水災區居然要農地挖滯洪池種電，農地政策開倒車，讓農政官當場傻眼！
假拚經濟之名，環署鬆綁集水區高樓免環評？難道台灣的土石流問題，還不夠嚴重？連環評修法要開改革公聽會都做假？公聽會既不公也不聽，開會不到5分鐘，環保署副署長詹順貴拍桌不開了走人，綠營上了台就像後母一樣變臉？
扁在凱校一夜激情，中監和高院都沒轍，再縱容扁聽音樂會！扁這樣高的外出率，特赦扁聲音愈來愈強，若扁特赦在瑞士三億與逾億裸鑽全都歸扁家！官司都免審？
媒體幫赦扁歸出三條路，蔡易餘提赦免法修正案「最妥當」，解決扁所有司法案件一次到位！
為扁開巧門台灣法治都不法治了，賠上台灣法治才是真罪大惡極！
善意不變都騙人！陸學者訪台，蔡政府緊迫盯人！台灣人到大陸「自由行」，而對陸學者來台交流「限制行」，打臉台灣自豪的自由？蔡政府兩岸交流官方已停擺，對民間交流也不友善，乾脆全停止往來？難道自對岸來就不是朋友，管陸學者比泰國賣淫還嚴，政府帶頭丟台灣最美的風景是人的招牌？
今天晚十點，中天娛樂台39台，一起和智賢來打權！
(中時電子報)
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