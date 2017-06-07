金山磺港走山坍塌 漁民心惶惶

金山磺港漁村一處民宅2樓加蓋鐵皮屋，遭後方土石流壓垮，幸好無人受傷。（圖/李其樺）

金山磺港漁村後方山坡因豪雨發生嚴重掏空、大面積走山及落石坍塌，漁民擔心豪雨再臨恐發生災禍。（圖/李其樺）

金山磺港漁村後方山坡因豪雨發生嚴重掏空、大面積走山及落石坍塌，漁民擔心豪雨再臨恐發生災禍。（圖/李其樺）

歷經水災肆虐，新北市金山磺港漁港不僅發生土石流壓垮民宅，後方山坡更驚見大走山，超過100年歷史的老漁村面臨嚴重威脅，居民人心惶惶，擔憂下次暴雨再臨恐引發不測災禍；新北市農業局表示，對坍塌山坡將進行修復工作，保障居民安全。

78歲邱姓老翁表示，他和在地居民從事捕魚為生，雖然房子逃過淹水，但漁村後方山坡發生大面積走山，四處可見赤裸岩壁，底下大量土石坍塌，令人怵目驚心，也讓漁村居民夜不安寢，但這裡是他們唯一的家園，「雖然害怕，也只能繼續住下去！」語氣充滿無奈。

北海岸全民聯盟公社發起人郭世賢表示，磺港漁村後方山坡10年前曾因坍塌搶修，居民每逢大雨或颱風被迫離開家園，擔心夏季颱風季將來臨，如再降大豪雨，恐怕會發生不測災禍，屆時磺港2000多位居民將無家可歸，希望政府重視。

農業局農工科長林俊德表示，4日已會同區公所前往磺港漁港會勘，發現漁村後方山坡確實有嚴重坍塌，目前先以土袋包穩固邊坡做緊急處理；若之後在下大雨，不排除使用帆布覆蓋防止雨水滲透加速土石流失。

林俊德指出，目前粗估磺港山坡修復經費至少需800萬元，未來將請技師評估採取噴漿或植生覆蓋方式進行永久性復建工程。

(中時)