菜價回穩 未發現菜蟲、不再釋出庫存蔬菜

豪雨過後，菜價波動，農糧署表示，台北果菜市場7日蔬菜交易量1690公噸，較昨日2050公噸減少360公噸，減幅17.6％；平均每公斤交易價格25.9元，較昨日27.5元，下跌1.6元，跌幅5.8％，價格逐漸回穩。

針對雲林縣長李進勇，呼籲中央勿釋出冷藏蔬菜打壓菜價，農糧署表示，近日該署與行政院消保處及公平會，前往量販店、超市及傳統市場訪價，蔬菜價格合理，沒有異常波動情形，尚無發現「菜蟲」。

豪雨受損蔬菜產區陸續復耕供應，短期葉菜類2到3周即可上市；蔬菜屬自由進口品項，由貿易商自由進口調節，農糧署從未主導蔬菜進口，亦未辦理蔬菜專案進口，由市場機制運作調節。

目前，農民團體庫存根莖類等冷藏蔬菜超過1萬5000公噸，其中，農糧署掌握3600公噸滾動式倉儲蔬菜，包含甘藍及結球白菜3000公噸，胡蘿蔔、洋蔥及馬鈴薯600公噸，庫存充足。

農糧署表示，因6月4日蔬菜交易量不足，平均每公斤交易價超過35元，隔日休市，為充裕市場需求，6日釋出40公噸甘藍；未來幾天在天氣平穩的狀況下，不會再釋出庫存蔬菜。

(中時)