中市東勢民宅火警 1死1嗆傷

消防人員將受困人員救出。（翻攝照片）

台中市東勢區第六橫街傳出住宅火警，消防局派員救出1男1女，其中，80歲的老翁到院前已死亡，31歲的女子吸入性嗆傷，起火原因有待調查。

台中市消防局表示，下午5時38分接獲民眾報案，指稱東勢第六橫街傳出住宅火警，報案人表示3樓起火，消防人員到場後有火煙冒出、疑似有人受困。

隨後，傍晚6時07分在3樓救出一名女子，患者頭暈，意識清醒；6時17分在2樓梯間往1樓方向，救出已無生命徵象的老翁，2名患者緊急送往東農醫院，醫院表示，女子有吸入性嗆傷，另老翁到院前已死亡。

(中時)