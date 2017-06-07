中市后里農會選舉 前總幹事王鈺州4人涉賄起訴
中市后里區農會第18屆選舉，17屆總幹事王鈺州為能連任，力挺自己人馬獲選理事長寶座，以遴聘他出任總幹事，以新台幣20萬元輾轉透過農會推廣部主任陳英良及會員代表謝憲明，行賄農會代表蔣永桐，台中地檢一違反農會法將4人起訴。
48歲王鈺州是第18屆總幹事候聘人，106年2、3月的農會理事長選情緊繃，必須取得5席以上的理事支持才能獲選，王所推薦獲選會員代表的蔣永銅發生資金周轉困難狀況，他擔心遭人以金錢行賄而支持其他陣營，影響他連任總幹事。
王鈺州持現金20萬元交給陳英良，請他再找個可信賴的人一起向蔣行賄。陳收下款項，找謝憲明前往蔣的工寮，蔣得知兩人受託前來交賄款，自行拉開外套，示意將錢直接放入內側口袋，謝即將賄款放入；陳則要求他「不要跑票」。
該屆理事長選舉結果由王的對手人馬獲選，王並未獲遴聘為總幹事。全案由台中地檢署檢察官指揮台中市調處及大甲警方偵辦，依違反農會法起訴王鈺州、陳英良、謝憲明及蔣永銅等4人。
(中時)
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