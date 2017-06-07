旗山玉荷包連續2年奪冠 農會明年起將辦蕉荔節
高市政府農業局今年舉辦鳳荔評鑑競賽，共有50位農民參加，有9位農民得獎，其中荔枝冠、亞軍都來自旗山農民，旗山農會總幹事石檻彰說，旗山區的荔枝品質不輸大樹區，明年起將舉辦蕉荔節，為旗山荔枝打響口碑。
農業局今年鳳荔評鑑第17年，吸引來自高雄各區農民參加競賽，旗山區荔枝連續2年奪冠，農務科科長林鄉薰說，評審人員評鑑標準除荔枝果粒品質、口感外，還現定查驗玉荷包果園健康安全管理及農藥殘留檢測，今年獲獎前3名為張清海、張林玉美、張鎰䜢，獲3萬元、2萬元、2萬元及各一獎座。
總幹事石檻彰說，外界一聽見玉荷包就聯想到大樹區，但其實最早栽種玉荷包是在旗山區，只是10年前農糧署曾補助各地進行一鄉一特色，旗山區香蕉面積大宗，於是發展香蕉打響名聲，相較玉荷包約800公頃面積，僅次於大樹區，但大樹區推展玉荷包及鳳梨，而打亮大樹鳳荔節。
石檻彰說，旗山玉荷包多汁、口感Q彈，爽口不膩，酸甜度適中，種植出好品質的玉荷包，歸功於農民用心栽培管理，今年旗山玉荷包產量大約6成，農會除配合市府宅配行銷或運送台北拍賣市場，也協助農民利用臉書行銷。
石檻彰表示，旗山農會明年起將舉辦蕉荔節，提高荔枝知名度，讓旗山不只是香蕉王國，也是荔枝故鄉。
(中時)
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