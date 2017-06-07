立委黃國書邀賞紙風車 與弱勢兒童分享兒童劇

立法委員黃國書邀請紙風車劇團將在6月10日晚間在忠信國小演出「雞城故事」，全場免費入場，還保留300席座位給弱勢兒童，邀請大小朋友一起在夏夜裡觀賞精彩的兒童歌舞劇。

黃國書表示，他在2年前邀請紙風車劇團到信義國小演出戲碼「武松打虎」，受大小朋友的喜愛，今年邀請台中西屯扶輪社、忠信國小、西區區公所與台中市幼兒教育暨福利協會等單位協辦，再度邀請紙風車劇團於6月10日晚間7點在忠信國小演出「雞城故事」，並保留300個座位給衛福部中區兒童之家、特殊教育學生等弱勢孩童。

黃國書服務處執行長黃守達說，感謝善心人士與單位協助，讓民眾感受到社會各界對兒童教育的關懷與愛，活動當天採免費進場，現場將準備3000張座椅，歡迎親子一起來欣賞兒童歌劇的魅力。

(中時)