立委邱志偉爭取第一座纜車觀光 進駐小崗山

立委邱志偉爭取纜車觀光進駐小崗山，有纜車和纜椅二方案。 （照片：邱志偉服務處提供）

大小崗山跟阿公店水庫，是高雄市民運動登山的好去處，立法委員邱志偉在崗山之眼園區興設後，又繼續爭取空中纜車之設置，以增加園區觀光亮點。

邱志偉本週在立法院召開推動小崗山空中纜車觀光協調會，高市政府觀光局在會中具體提出兩條路線和兩種纜車之替選方案，各單位就土地、環評、規劃和經費等四大面向進行討論和評估。

在纜車路線上，分別是方案一「森林公園站-軍方防空陣地站」，和方案二「森林公園站-崗山之眼站」案，其中，方案一因軍方土地每月都有戰備演練訓練，屬重要國防設施，釋出可能性低，方案二屬國有土地，需要補償承租戶費用，用地取得之難度較低。至於在纜車設施的選用上，有纜車和纜椅二方案，就環評、促參補助和營建之各項法規限制，纜椅較不適於興設，尤其纜椅不適於輪椅客搭乘，故纜車相對於纜椅可行性高許多。

邱志偉說，市府若採用森林公園站-崗山之眼站路線+纜車，預估興設經費需1.8億元，等空中纜車規劃進度有更進一步時，將再召集各相關單位來協商，務必全力加速推動該計畫。

邱志偉表示，南台灣目前還沒有空中纜車，對纜車觀光的需求格外強烈，小崗山空中纜車觀光正好連結崗山之眼園區和阿公店森林公園，充實北高雄觀光，提供遊客和居民最舒適的休憩環境和最遼闊視野，帶動當地觀光和商業的熱絡發展，再造大岡山地區的風華。

(中時)