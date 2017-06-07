樹科大董座交接 超越顛峰祥燿樹德

卸任嚴超（左）在李福芃創辦人（中）監交下將印信交朱元祥（右）。 （照片：樹德科大提供）

樹德科大董事會7日辦理董事長交接典禮，在創校元老李福芃創辦人監交下，卸任董事長嚴超將印信交接給新任董事長朱元祥，李福芃創辦人嘉許二位前後任董事長都是樹德的棟樑之材。

校長陳清燿代表全校教職員致贈「德旺永欽」感謝嚴前董事長對學校、社會、及國家的貢獻；朱元祥董事長個人也致贈「麒麟交趾燒」表彰嚴前董事長身言樹範的教育典範。卸新任董事長夫人嚴沈秉傑董事與陳慧齡董事二位也出席為彼此祝福。

典禮上，二位董座在董事會力挺下，並帶給教職員一份好禮，對於符合學校「補助教職員工退休、撫卹、資遣辦法」屆齡退休教職員，除法定公保年金與私校退撫金之外，另外對於屆齡退休給與再加碼基數，最高可額外再獲學校約124萬元退休補助以安定退休後生活支出。

嚴超表示，長住鳳山的自己，每趟往返燕巢橫山的路，總抱持著感謝與感恩，感謝樹德團隊成員無私的合作與相互扶持；感恩樹德培養的學生，個個抬頭挺胸立足在社會每個角落；今天交棒是大愛的延續；朱元祥董事長接棒是責任的承擔，無論大環境變化多劇烈變化，大家應一如往常，堅持創校的核心價值，成就每位學生，永續經營，榮耀社會國家。

(中時)