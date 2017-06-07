緬甸尋獲失聯軍機殘骸 104人凶多吉少

緬甸一架Y-8運輸機失聯；圖為示意圖。（圖取自Airliners.net）

（20：39更新）緬甸一架飛往仰光的軍機，在途中突然失聯，機上載有104人，乘客90人，機組人員14人，下落不明。稍晚，軍方在海上發現軍機的殘骸。

根據法新社報導，緬甸軍方人員發聲明表示，一架由南部丹老群島附近飛往仰光的軍用運輸機，在下午1時35分時，於土瓦以西20英里處失聯。目前軍方已派出船隻及直升機至失聯處安達曼海搜索。

稍晚，軍方在海上發現軍機的殘骸，機上104人恐怕凶多吉少。

據了解，該架軍機為中國製的Y-8運輸機200F。

據機場人員透露，他們認為肇因於技術問題，因為當地天氣相當好。

(中時電子報)