緬甸尋獲失聯軍機殘骸 104人凶多吉少
（20：39更新）緬甸一架飛往仰光的軍機，在途中突然失聯，機上載有104人，乘客90人，機組人員14人，下落不明。稍晚，軍方在海上發現軍機的殘骸。
根據法新社報導，緬甸軍方人員發聲明表示，一架由南部丹老群島附近飛往仰光的軍用運輸機，在下午1時35分時，於土瓦以西20英里處失聯。目前軍方已派出船隻及直升機至失聯處安達曼海搜索。
稍晚，軍方在海上發現軍機的殘骸，機上104人恐怕凶多吉少。
據了解，該架軍機為中國製的Y-8運輸機200F。
據機場人員透露，他們認為肇因於技術問題，因為當地天氣相當好。
(中時電子報)
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