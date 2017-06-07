繪本與遊戲 台東縣消防局扎根偏鄉學童防火

台東縣消防局今天到金峰鄉嘉蘭國小及賓茂國小辦理防火、防災教育宣導。（消防局提供）

台東縣消防局今天到金峰鄉嘉蘭國小及賓茂國小辦理消防故事繪本防火、防災教育宣導活動，防火宣導大隊副大隊長陳怜燕，透精采的「勇敢的消防車」繪本故事及互動遊戲，讓學童認識防火防災觀念，落實防災教育的扎根。

台東縣消防局自6月起編排為期1個月「關懷偏鄉學校─防火防災教育全縣扎根」宣導活動期程；邀請本防火宣導大隊陳副大隊長陳怜燕擔任故事主講人。

今天在金峰鄉嘉蘭國小及賓茂國小的宣導活動，對象為二所學校內共計約250位學童，陳怜燕以「勇敢的消防車」繪本故事，引領學童進入消防世界並與學童進行防火、防災常識的說明及有獎徵答，。

第二階段配合教室場地模擬地震及溺水發生場景讓學童實際進行演練地震及溺水之應變作為。

(中時)