《了解與互信 兩岸一定旺》賴清德親中愛台 總統府看法一致 務實？騙票？

《了解與互信 兩岸一定旺》

《了解與互信 兩岸一定旺》

台南市長賴清德一句「親中愛台」，搞得大家一頭霧水！

總統府竟然回應和小英政府一直以來立場一致，在民進黨內分量舉足輕重的賴清德，難道也開始改變戰術，對於2018或2020選舉，有了下一步規劃，蔡英文表面不說，但會不會備感壓力呢？

有人說，兩岸路線模糊化，向來是民進黨志在大位者，必經的轉型，獨派真的押寶在賴清德身上嗎?而過去藍軍專屬的兩岸優勢，民進黨現在轉向大打模糊戰，國民黨的強項還能保得住嗎？鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析!

本日來賓

政治評論員 黎建南

台大心理系教授 黃光國

前總統府發言人 羅智強

資深媒體人 黃敬平

中國社科院台研所副所長 朱衛東（北京連線）

(中時電子報)