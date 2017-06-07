陸國防部：反對美方妄議兩岸關係與台海形勢
美國國防部發表2017年度《涉華軍事與安全發展報告》後，大陸國防部與外交部立即加以抨擊，指稱美方對中國的國防經費與在巴基斯坦建軍事基地等內容「純屬臆測」，報告渲染中國軍事威脅，甚至「妄議兩岸關係和台海形勢」，中方對此堅決反對。
中國大陸國防部發言人今天對媒體表示，中國堅定走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策。中國不搞軍事擴張，不謀求勢力範圍，始終是維護世界和平的堅定力量。
發言人說，近年來中國軍隊積極執行維和、護航、救災等海外軍事任務，得到了國際社會的普遍讚許。在東海、南海問題上，中方堅定捍衛國家主權和安全，堅定維護地區的和平穩定。美方強化在本地區的軍事部署，頻繁派艦機實施抵近偵察，造成地區的緊張形勢。
發言人強調，中國的國防經費歷來公開透明，中國軍隊改革、武器裝備發展、網絡空間防禦能力建設正當合理。美方報告中的指責純屬臆測。
在美國發布的中國軍力報告中提及，中國將在包括巴基斯坦在內的長期友好國家建更多軍事基地，大陸外交部發言人華春瑩在接受《環球時報》提問時表示，這完全是臆測性的，中國和巴基斯坦是友傳統好鄰邦，長期以來在各領域都開展了廣泛的合作，中巴合作不針對任何第三方，也符合各自的國際承諾。
華春瑩對報告做出總體回應說，美方的報告罔顧事實，對中國的國防建設妄加評論，對中方維護領土主權和安全利益的正當行為說三道四，中方對此表示堅決反對。
華春瑩強調，中國的國防建設是為了維護國家獨立，主權和領土完整，是一個主權國家的正當權利。希望美方能摒棄冷戰思維，客觀理性地看待中國軍事發展，以實際行動維護中美兩國和兩軍關係的穩定發展。
大陸國防部發言人最後也表示，中美兩軍發展健康穩定的關係符合雙方共同利益。希望美方認真落實兩國元首重要共識，為兩軍關係的發展多做有益工作。
(中時電子報)
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