台東縣池上鄉、關山鎮農會獲國家環境教育優等獎
台東縣池上鄉農會及關山鎮農會分別榮獲第5屆國家環境教育獎民營事業組優等獎。環保署特於5日在台北市青少年發展處，由署長李應元頒獎表揚。
池上鄉農會以農會為平台，推廣在地農產品、農家生活體驗、生態旅遊，環境教育極具系統性；亦有客製化課程之研修，強化外語導覽能力，與社區團體、在地農友、學校有良好的互動和交流合作，並推動產源認證、農藥殘餘檢驗、輔導農民申請溯源認證，充分落實食農教育理念。
關山鎮農會藉由種稻和米食文化為起點，推廣食農教育，找回農村傳統，瞭解米的來源，培養民眾建立與自然土地作物結合，利用舊式米倉、碾米廠改造成米國學校，活化老舊建築物賦予新生命，結合在地部落、農民推廣食農教育、在地農產與部落文化，提供深度體驗有趣農業、農遊體驗等。
台東縣環保局恭喜2個農會獲得環保署肯定，期許2農會之精神跟事蹟成為典範，鼓勵更多社區、團體、企業、機構及學校，將傳統技藝、在地文化、社區營造、友善生活環境、愛鄉意識等多元的環境教育內容，呈現及回饋給民眾。
(中時)
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