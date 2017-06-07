新市白蓮霧入菜　港式點心新滋味

港點師傅林志聯用現採白蓮霧入菜做成點心，滋味特別。（莊曜聰攝）

白蓮霧酸甜口感做成小籠包、燒賣、蒸餃。（莊曜聰攝）

今年氣候暖和，白蓮霧產量與品質都比往年好。（莊曜聰攝）

每年6月起是新市白蓮霧產季，復育之路也進入第14年，白蓮霧產業文化節將在本月登場，公所今年發揮巧思，與台南在地名店合作，將白蓮霧做成燒賣、蒸餃等港式點心，酸甜口感滋味相當特別，正跟店家洽談是否推出季節限定產品，不僅製造話題，還能推廣在地農產。

白蓮霧是新市特產，但因種植不易，目前栽種面積約5公頃，去年受到雨勢影響，產量下滑，每台斤也飆到250元，今年氣候穩定，品質、產量都增加，產期也提前，預估將有1萬多斤產量。

新市區長邱保華表示，多年來推廣白蓮霧，除了鮮果外，還有白蓮霧剉冰、白蓮霧茶等美食小吃，也開發紙雕、樹枝做筆等文創品，日前在單車活動中結識港式點心師傅林志聯，討論到白蓮霧入菜的可能性。

林志聯以果農現採的白蓮霧切丁，分別與鮮蝦、絞肉等混合成餡料，做成小籠包、燒賣、蒸餃等港式點心，沒想到卻意外搭調，酸甜滋味有解膩的效果，口感也十分爽脆，林志聯說，他一直以來就想以在地食材做港點，白蓮霧是個不錯選擇。

邱保華說，由於白蓮霧單價較高，業者也有成本考量，目前也正在洽談中，看店家能否在24日產業文化節登場當周，也同步推出限定版美食，藉以炒熱氣氛，以推廣在地農產。

(中時)