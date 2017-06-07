新市白蓮霧入菜 港式點心新滋味
每年6月起是新市白蓮霧產季，復育之路也進入第14年，白蓮霧產業文化節將在本月登場，公所今年發揮巧思，與台南在地名店合作，將白蓮霧做成燒賣、蒸餃等港式點心，酸甜口感滋味相當特別，正跟店家洽談是否推出季節限定產品，不僅製造話題，還能推廣在地農產。
白蓮霧是新市特產，但因種植不易，目前栽種面積約5公頃，去年受到雨勢影響，產量下滑，每台斤也飆到250元，今年氣候穩定，品質、產量都增加，產期也提前，預估將有1萬多斤產量。
新市區長邱保華表示，多年來推廣白蓮霧，除了鮮果外，還有白蓮霧剉冰、白蓮霧茶等美食小吃，也開發紙雕、樹枝做筆等文創品，日前在單車活動中結識港式點心師傅林志聯，討論到白蓮霧入菜的可能性。
林志聯以果農現採的白蓮霧切丁，分別與鮮蝦、絞肉等混合成餡料，做成小籠包、燒賣、蒸餃等港式點心，沒想到卻意外搭調，酸甜滋味有解膩的效果，口感也十分爽脆，林志聯說，他一直以來就想以在地食材做港點，白蓮霧是個不錯選擇。
邱保華說，由於白蓮霧單價較高，業者也有成本考量，目前也正在洽談中，看店家能否在24日產業文化節登場當周，也同步推出限定版美食，藉以炒熱氣氛，以推廣在地農產。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。