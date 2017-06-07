四海警出馬 失聯多年姊妹團圓喜極而泣

高雄市左營分局四海派出所警員張中齊（左）幫助施姓姊妹團圓，也替她們高興。（呂素麗翻攝）

52歲施姓女子小時候因學業關係由姑丈帶往英國讀書，並移居國外多年，雙親也已過世，日前返台探親，卻找不到住在高雄市左營區的親姊姊，向左營分局四海派出所求助，警方依施女提供的胞姊姓名查到地址，姊妹團圓喜極而泣。

四海所警員張中齊及警員洪銜鑛接到施女求助，當場告知，因基於個人資料保護法，可協助查詢她胞姊目前居住地和戶籍，但無法將資料直接提供給她。

警方利用施女提供的胞姊姓名，查到她胞姊住在左營區和光街巷弄內，警方隨即打電話聯繫上施女的胞姊，兩人經電話交談，確認的確為親姊妹無誤後，施女即到姊姊家，見到失聯多年的胞姊，欣喜若狂，眼眶泛淚，對於警方熱心協助助姊妹團圓，頻頻表示感謝。

(中時)