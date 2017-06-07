陳冠宇5.2局失2分 無關勝敗無緣第2勝
羅德近期苦吞三連敗，旅日左投陳冠宇今擔綱先發面對中日龍，此役主投5.2局被擊出4支安打，失掉2分，不過隊友也在第6局靠著安打串聯，追平比分，陳冠宇無關勝敗。
陳冠宇此役力求本季第二勝，前５局擺脫前役控球不穩，用了80球，投出3次三振、2次保送，僅在第3局面對藤井淳志被轟出陽春炮失掉1分。
第6局陳冠宇遇到亂流，先被接連擊出2支安打，再讓對方擊成滾地球形成野手選擇，再失1分，隨後又投出1次保送，教練團立即換投，接替投手順利化解危機，陳冠宇此役主投5.2局，被擊出4支安打失掉2分，自責分率升至2.97。
羅德前3局僅靠一次四壞球站上壘包，直到第4局才突破大野雄大封鎖，靠著伊志嶺翔大安打上壘，再靠著洋炮擊出外野飛球，加上球場風勢，造成對方中外野手失誤，攻下1分，6局下半又靠著兩支安打，追平比分。
可惜7、8兩局，中日都靠著安打串聯，加上羅德發生守備失誤，各攻1分，再度要回領先，終場以4比2擊敗羅德拿下勝利。
(中時電子報)
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