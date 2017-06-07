中央委員提名權 吳敦義：一切尊重洪秀柱

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

國民黨主席當選人吳敦義7日晚上前往雲林參加感恩餐會，針對是否提前交接及中央委員提名權，吳表示一切尊重洪秀柱。吳感謝雲林縣黨員的支持，強調黨主席選舉「雲林過半全國就過半過」。

吳敦義今天晚上6點抵達雲林水利會會長林文瑞虎尾鎮住家，與其他輔選有功人員、黨代表餐敘，感謝大家的支持與努力，讓他順利當選，強調選前大家各自努力，選後一定要團結，希望2018縣市長選舉，國民黨能夠增加執政縣市。

(中時)