美公布中國軍力報告 陸：對國防說三道四

美國國防部6日公布「2017中國軍力報告」，提到美國反對台海兩岸任何一方單方面改變現狀，不支持台灣「獨立」，將維持基於中美三個聯合公報、《台灣關係法》的一個中國政策；大陸外交部發言人華春瑩7日在例行記者會上，呼籲美國停止售台武器，以免損害台海穩定和中美關係，並稱該份報告是對中國國防「說三道四」。

華春瑩表示，中方在台灣問題上的立場是一貫和明確的。美國單方面制定的所謂《台灣關係法》嚴重違反一個中國政策和中美三個聯合公報原則，中國政府一貫堅決反對。

華春瑩說，中方要求美方恪守一個中國政策和中美三個聯合公報原則，停止售台武器和美台軍事聯繫，慎重妥善處理涉台問題，以免損害中美關係大局和台海和平穩定。

另外，針對整體軍力報告，華春瑩表示，美方報告罔顧事實，對中國國防建設妄加評論，對中方維護領土主權和安全利益的正當行為說三道四，中方對此表示堅決反對。

(旺報)