指主管幫澎縣長熨衣服挨告 可受公評免賠

澎湖縣長陳光復不滿澎湖時報的專欄作者高源流，刊登「縣府主管幫縣長熨衣服」的文章，指縣府馬屁文化盛行，陳憤而提告，以縣府名義向報社及高男共求償393萬多元並登報道歉，最高法院認為這是可受公評之事，今日判陳男敗訴定讞、澎湖時報免賠。

(中時)