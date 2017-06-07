桃猿林樺慶一軍當「雨男」 到二軍連雷都來了

林樺慶今年先發遇好天氣的場次不多，堪稱新一代「雨男」。(中央社資料照)

過往中華職棒總是有幾個投手，一先發就常碰到下雨，Lamigo桃猿林樺慶今年就是新一代「雨男」，若是下雨怎麼辦？林樺慶7日表示，自己有時會選擇到二軍投球，維持手感，「但前一天晚上一踏進宿舍就下雨，還被隊友虧說『幹嘛把雨帶來』，晚上睡覺時竟然還打雷了！」

林樺慶今年不少場比賽遇雨延賽，只順利先發投了4場，拿下1勝1敗戰績。遇雨延賽怎麼辦？林樺上周選擇到二軍投球，沒想到「雨男」到南部威力依舊，在他抵達二軍宿舍當晚，大雨就開始下不停，到半夜甚至還打雷，隔天早上的比賽，也沒能投成球，他自己也直呼太誇張。

除了到二軍，林樺慶近2場沒先發，都以中繼身分上場，但表現不理想，投2.2局就失掉8分，他坦言，中繼上去沒失分空間，短時間內就得用出全力，承受的壓力與先發不同，調整方式也不一樣，因而在心態上有點不適應，「不過現在快封王了，大家都想贏球，教練給我什麼任務，就是盡力去拚！」

上半季爭冠時刻，猿隊捕手黃浩然也直言，當然會想盡快封王，不過也急不得，維持原有步調，穩穩拿下每一場，更是重要。而因雨延賽，上周大雨襲全台，賽事僅打1場，球員狀況調整相對不易，猿隊怎麼做？黃浩然說，打擊練習時，會讓投手群也上來投球，模擬實戰，盼維持投手跟打者手感。

(中時電子報)