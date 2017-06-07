毒駕狂奔撞死人 判刑3年7月

酒駕肇禍層出不窮，這次是毒駕撞死人。賴姓男子男子注射海洛因混合安非他命的毒品後隔天，開車到台中、屏東找友人，在返回嘉義的途中，撞死騎機車的林姓男子，警方對他採尿測得藥物濃度超過閾值濃度20倍，足以影響駕駛能力，法官依公共危險、吸毒無法安全駕駛等罪判他3年7月徒刑。

賴男於去年7月20日傍晚在竹崎住處注射海洛因混合安非他命的毒品，隔天中午開賓士車到台中、屏東找友人，22日凌晨返嘉途中，在國道2號公路南下引道往嘉159線縣道之鄉道300K處，從後面衝撞林男騎的機車，機車已箝入賴男的車子左前方保險桿，賴男未停車察看，踩油門繼續往前又撞上另一名騎機車的林姓男子受傷，前面的林男送醫後傷重不治。

賴男辯稱他長時間開車致精神不濟而肇禍，但警方採尿測出他的藥物濃度超過閾值（化學物質濃度在人體代謝未受影響情況下之最高值）約20倍，足以推論賴男使用毒品致不能安全駕駛。

法官依服用毒品致不能安全駕駛致人於死，判賴男3年2月，駕駛吸毒駕車致過失傷人，判7月，應執行3年6月徒刑。全案可上訴。

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(中時)