毒駕狂奔撞死人 判刑3年7月
酒駕肇禍層出不窮，這次是毒駕撞死人。賴姓男子男子注射海洛因混合安非他命的毒品後隔天，開車到台中、屏東找友人，在返回嘉義的途中，撞死騎機車的林姓男子，警方對他採尿測得藥物濃度超過閾值濃度20倍，足以影響駕駛能力，法官依公共危險、吸毒無法安全駕駛等罪判他3年7月徒刑。
賴男於去年7月20日傍晚在竹崎住處注射海洛因混合安非他命的毒品，隔天中午開賓士車到台中、屏東找友人，22日凌晨返嘉途中，在國道2號公路南下引道往嘉159線縣道之鄉道300K處，從後面衝撞林男騎的機車，機車已箝入賴男的車子左前方保險桿，賴男未停車察看，踩油門繼續往前又撞上另一名騎機車的林姓男子受傷，前面的林男送醫後傷重不治。
賴男辯稱他長時間開車致精神不濟而肇禍，但警方採尿測出他的藥物濃度超過閾值（化學物質濃度在人體代謝未受影響情況下之最高值）約20倍，足以推論賴男使用毒品致不能安全駕駛。
法官依服用毒品致不能安全駕駛致人於死，判賴男3年2月，駕駛吸毒駕車致過失傷人，判7月，應執行3年6月徒刑。全案可上訴。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
關鍵字：毒品
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。