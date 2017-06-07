豪雨農損2億 農糧署：受害程度不大
此次台灣受到滯留鋒面引進豪雨影響，造成農業災情，農委會畜牧處、農糧署及漁業署彙整各直轄市、縣市政府的損失資料，至6月7日17時止，農業產物及民間設施估計損失計2億1214萬元。農糧署指出，過去梅雨災損嚴重時，損失金額曾高達10億元以上，此次受災還算輕微。
農委會指出，農產方面，估計損失金額1億3986萬元（含養蜂損失近6萬元），農作物被害面積4523公頃，損害程度16％，換算無收穫面積703公頃，受損作物主要為西瓜，被害面積390公頃，損失金額2314萬元，次為一期水稻、巨峰葡萄、薑及太空包香菇等。
畜產損失方面，估計損失金額947萬元，主要是雞、鵝及豬受損所致。漁產損失方面，估計損失金額176萬元，主要是鱒魚及鱘魚受損所致。民間設施損失估計損失金額6105萬元。農田流失估計損失金額6086萬元，主要是南投縣、台東縣、高雄市及新北市等農田流失及埋沒計65.59公頃所致。農業設施估計損失金額19萬元，主要是南投縣、嘉義縣及雲林縣受損所致。
農糧署副署長蘇茂祥表示，歷年來到6月上旬，都會較嚴重的梅雨過境，農損高時可達10億元至20億元，比較起來，此次雨災的農損還算輕微，菜價的波動也不大。
至於雲林縣長李進勇呼籲中央勿釋出冷藏蔬菜打壓菜價一事，蘇茂祥指出，4日蔬菜交易量不足，平均每公斤交易價超過35元，到了6日為充裕市場需求，曾釋出40公噸的高麗菜，且是供應給包水餃等加工用途，對菜價影響不大，未來幾天在天氣平穩的情況下，短期內不會再釋出庫存蔬菜。
(中時)
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