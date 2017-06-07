甘惠忠神父獲年度「兒童守護天使」 8月授獎

國際同濟會世界總會長珍‧易莉信(右二)7日率團到學甲拜訪甘惠忠神父（左一），甘神父入選同濟會2017年兒童守護天使，8月將在台受獎。（圖/莊曜聰）

興建中的學甲伯利恆早療暨融合教育中心預計在今年底可以完工啟用。（圖/莊曜聰）

來自美國的國際同濟會世界總會長珍‧易莉信，今(7)天率團到台南學甲的伯利恆早療中心，探視「特教之父」甘惠忠神父，並帶來甘神父獲選該會年度「兒童守護天使」的消息，並感謝他關懷、照護發展遲緩兒童長達半世紀的奉獻精神。

台南市成功國際同濟會4月初曾捐贈一部中型復康巴士給德蘭啟智中心，當時甘惠忠神父曾出席，雙方也因此結緣，不到一個禮拜，甘神父因為滑倒受傷，腳部開刀，近期多半在學甲休養，同濟會人士也計畫探訪。

國際同濟會台灣總會長羅昌鑑表示，該會每年都選出「兒童守護天使」，以表彰特定人士對兒童照護及人權的貢獻，今年度選出甘惠忠神父，並將在8月份的年會中公開表揚，恰好近日國際同濟會世界總會長，美籍的珍‧易莉信來台，就順便來探視甘神父，並報告他好消息。

甘惠忠神父說，腳上的傷已經復原得差不多，雖然外出需要輪椅代步，但已經能夠透過行走來復建了，看到同樣來自美國的朋友相當開心，雙方以英文對談了近20分鐘。

伯利恆文教基金會執行秘書陳正霖表示，伯利恆早療暨融合教育中心預計在今年底可以完工啟用，目前主體結構已經大致完成，接下來將進行內部裝修，硬體上經費不致短缺，後續軟體和教育經費還需各界愛心捐助。

(中時)