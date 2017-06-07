甘惠忠神父獲年度「兒童守護天使」 8月授獎
來自美國的國際同濟會世界總會長珍‧易莉信，今(7)天率團到台南學甲的伯利恆早療中心，探視「特教之父」甘惠忠神父，並帶來甘神父獲選該會年度「兒童守護天使」的消息，並感謝他關懷、照護發展遲緩兒童長達半世紀的奉獻精神。
台南市成功國際同濟會4月初曾捐贈一部中型復康巴士給德蘭啟智中心，當時甘惠忠神父曾出席，雙方也因此結緣，不到一個禮拜，甘神父因為滑倒受傷，腳部開刀，近期多半在學甲休養，同濟會人士也計畫探訪。
國際同濟會台灣總會長羅昌鑑表示，該會每年都選出「兒童守護天使」，以表彰特定人士對兒童照護及人權的貢獻，今年度選出甘惠忠神父，並將在8月份的年會中公開表揚，恰好近日國際同濟會世界總會長，美籍的珍‧易莉信來台，就順便來探視甘神父，並報告他好消息。
甘惠忠神父說，腳上的傷已經復原得差不多，雖然外出需要輪椅代步，但已經能夠透過行走來復建了，看到同樣來自美國的朋友相當開心，雙方以英文對談了近20分鐘。
伯利恆文教基金會執行秘書陳正霖表示，伯利恆早療暨融合教育中心預計在今年底可以完工啟用，目前主體結構已經大致完成，接下來將進行內部裝修，硬體上經費不致短缺，後續軟體和教育經費還需各界愛心捐助。
(中時)
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