台南市畜牧廢水沼氣再利用 為業者省荷包
畜牧廢水產生的沼氣，因含有大量的甲烷及部分二氧化碳，是全球溫室效應的因素之一，早期業者多半直接排放，造成嚴重的環境汙染，台南市政府農業局近年來推廣沼氣發電再利用，希望為業者省荷包，今年預計補助6家畜牧業，歡迎業者踴躍申請。
台南畜牧業目前有662戶養豬、147戶養牛，以飼養規模5000頭的養豬場為例，每天每隻豬平均可產4.5公斤糞水，每年約有8000多噸的糞水，產生45萬9316立方米的沼氣量，而沼氣當中含有6至8成的甲烷及2至3成的二氧化碳，若善加利用沼氣發電，可成為另一項新能源。
農業局畜產科長周志勳表示，近年來因畜牧業發展迅速，許多廢水來不及處理，業者就直接排放，造成環境汙染，但這些糞廢水都是可再利用的資源，農業局一直以來推動沼氣發電設備，讓廢棄物轉為資源再利用，也能為業者節省電費。
學甲新茂畜牧場就設置沼氣發電設備，業者陳昭斌表示，畜牧場有1萬3000隻豬，在2014年就響應沼氣發電，並利用於豬隻的保溫設備上，除一年可省60萬元的瓦斯費外，每天8到12小時的發電量，一個月可為畜牧場省下2萬元左右的電費。
農業局表示，業者若想設立沼氣發電設備，現有工研院的專家團隊可協助輔導安裝，政府也會補助非公司組織經營型的養豬場，依據不同的飼養量，補助沼氣發電獎勵金及沼氣發電相關設備等項目，目前台南已有7家畜牧場設置，今年預計再輔導6家畜牧場。
(中時)
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