國民黨中央委員延選案 中常委向主席溫情喊話
國民黨6月7日的中常會上，有27位中常委連署提案要求中央委員選舉延後，黨中央持不同意見，儘管意見對立，但討論過程中卻不時穿插各種有趣言論，中常委講得有趣，主席洪秀柱回的也幽默。
中常委黃志雄說剛剛洪主席念國父遺囑時聲音低沉，跟以往聲音高亢不一樣，表示主席辛苦了，過去一年主持本黨這麼大機構，又面臨民進黨追殺，主席當然辛苦。洪秀柱則回稱：「本人今天宣讀總理遺囑，一樣聲音高亢、堅定，一貫如此，謝謝常委關心」。
中常委范成連則表示希望洪主席可學前幾任黨主席交接時大功無私的精神，希望她按照一貫的愛黨精神。洪秀柱回應：「謝謝范常委成連，本人向來大公無私，法理情兼顧，這點不用懷疑」。
中常委沈慶光稱如今的蹉跎討論最主要或許是大家互信基礎不夠，但時間已不站在國民黨這邊，因此他希望討論完休息三分鐘，讓洪主席沉澱。洪秀柱回應：「本人沉澱已久，思考甚多，不需休息，謝謝關心」。
中常委劉大貝開口就哽咽，他說：「我的血液就是留給國民黨的血液，我們今天做的都是愛黨，國民黨從未這樣過，也不應該這樣，我們所愛的黨，怎會是這樣 ，我個人非常難過」。中間一度講不太下去。
中常委楊瓊瓔發言時則說到：「我的黨齡即將超過四十年，雖然看起來很年輕。」
(旺報)
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