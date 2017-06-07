奧地利小鮮肉提姆 粉碎喬帥衛冕夢
過去5次面對前球王喬柯維奇（Novak Djokovic），不但全部落敗還只靠搶7贏得過1盤，23歲的奧地利「小鮮肉」提姆（Dominic Thiem）今在法網8強上演驚奇復仇，以7比6（5）、6比3、6比0粉碎喬帥的衛冕夢，也報了去年法網4強的一箭之仇。
提姆連兩年殺進法網男單4強，去年以直落3敗給喬帥，這次他將與「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）碰頭，希望拿下生涯首張四大賽決賽門票。
「能夠第一次打敗諾瓦（喬帥名），還再次晉級法網4強，真的是美夢成真，」提姆說，今天天氣有點冷，風也不小，移位和準確擊球非常重要，至於下一戰要碰上納達爾，提姆則微笑說：「打到後面就是愈來愈難，周五當然也不好打。」
納達爾稍早靠對手傷退，生涯第10度打入法網4強，但即使「蠻牛」本屆法網勢如破竹，5連勝只失22局，提姆也未必沒有機會爆冷。在上月中的羅馬網賽8強，提姆才以直落2淘汰過納達爾，他也是今年唯一在紅土贏過蠻牛的男人。
提姆在羅馬止步4強，就是輸在喬帥拍下。但君子報仇三年不晚，提姆今天一開賽就率先破發，儘管喬帥稍後回破，還逼出兩個盤末點，但提姆全都守住還在搶7後拿下首盤。
第1盤打了73分鐘之久，喬帥卻像洩了氣的皮球，又是首個發球局就遭破發，抵抗37分鐘就讓出第2盤。第3盤提姆愈打愈順，一發得分率是不可思議的90％，連續3次破發成功，也賞給喬帥一顆難堪的大鴨蛋。
(中時電子報)
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