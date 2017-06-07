豪雨過後 南崁溪太平坦 魚兒無法回游遭曬死

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上周末豪雨成南崁溪暴漲，溪水退去後，兩岸卻發現許多魚屍，懷疑被日曬而死，桃園市府連續2天雇工清理。

水務局表示，河川地太過平坦，導致溪水消退時，魚兒無法回游到河川，天氣變好後，魚兒反被曬死，未來會檢討河川地設計要能兼顧生態。

(中時)