台南一期稻作成熟 農民趁天晴忙搶收

台南一期稻作已開始大收割，許多農民趁著沒下雨的時候，趕緊載著稻穀去賣，糧商收購場也出現排隊車輛。（圖/萬于甄）

台南一期稻作7日價格每100台斤約960元，雖與往年價格差不多，但有農民感嘆，這樣的價錢只與成本打平。（圖/萬于甄）

南部一期稻作成熟，近日開始搶收，今年每分地預估有1700至1900台斤的產量。（圖/萬于甄）

台南一期稻作進入收割期，但因梅雨不斷，稻穀含水量較高，近日天氣轉晴，農民紛紛找來割稻機搶收，今年預估一期稻作產量每分地可達1700至1900台斤，價格每100台斤約960元；農委會直接給付政策，一期作試辦區納入新營區，新營農民申請率達100%，而柳營也有74%的申請率。

芳榮米廠行銷總監張美雪表示，今年一期稻作產量及價格可接受，平均一分地有1700到1900台斤的產量，7日價格每100台斤960元；日前因梅雨讓稻穀含水量較高，加上大收割期，農民搶收後，烘乾機來不及處理，只好將稻穀載往中部烘乾，不過，這兩天放晴，稻穀含水量已降低。

台南一期稻作預計再過一周就可收割完成，近日糧商收購場外出現排隊等著賣稻的農民，部分農民對價格還可接受，但也有農民認為，每100台斤960元的價格不好，因今年多少受梅雨影響，穀價只能和成本打平。

農委會去年針對6鄉鎮試辦水稻直接給付政策，今年增加為20區，台南新營也被納入試辦區之一，新營區農會表示，新營約有328戶符合申請直接給付的農友，幾乎每個人都有申請，雖申請率達100%，但仍有部分農民繳交公糧，因此，最後選擇新制的戶數，要等到收購結束才能得知。

去年二期稻作直接給付試辦區的柳營，今年一期稻作申請對地補貼直接給付者，共有650戶，總面積527公頃，佔74%，而多數農民給予直接給付新制肯定，農糧署也公告今年二期稻作直接給付試辦區納入後壁。

(中時)