台首大印尼外籍生夯　畢業即就業

台灣首府大學4年前首批招收的46位東南亞外籍生，今年即將畢業，且其中有19位印尼生返鄉後，將投入台商企業工作。（台首大提供）

台灣首府大學國兩處會為在校的外籍生安排企業實習，也會不定期前往關心學生實習狀況。（台首大提供）

早在政府新南向政策前，台灣首府大學已開始向東南亞招生，4年前首批召募的46位外籍生，如今即將畢業，台首大指出，其中19位印尼籍畢業生，有10位已獲台灣新南向企業公司延攬，回國後即可投入工作，其餘則持續升學或留在台灣就業，外籍畢業生就業率不低。

因少子化衝擊大學招生，台首大4年前開始轉向東南亞發展，全校目前有200多位外籍生，且以東南亞國家居多，其中印尼外籍生有77位占大宗，而台灣企業因應政府新南向政策，前往印尼開拓市場的台商正缺人才，也讓台首大印尼生格外吃香。

台首大表示，學校每年都會幫外籍生安排一些企業實習，不少印尼生因具備專業知識與雙語能力，讓想南向發展的企業相當重視，學校首批46位外籍畢業生，19位印尼生有10位已被台商公司延攬，畢業後將派回印尼工廠擔任管理幹部。

其餘外籍生有留在台灣企業工作，也有人進入台首大附設機構蓮潭國際會館工作，台首大校長許光華表示，招募外籍生儼然成為趨勢，且外籍生也能增加台灣學生的國際觀，學校為配合不同信仰的外籍生需求，設有伊斯蘭祈禱室、成立印尼學生會等，讓學生能互相交流。

(中時)