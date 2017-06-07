陽岱鋼2安無用 巨人吞隊史最長連敗
旅日好手陽岱鋼，今繼續扛下巨人隊開路先鋒，期盼為球隊止敗，陽岱鋼此役也展現打擊手感，單場4打數2安打，還包含1支二壘安打，不過巨人始終攻勢無法串連，慘遭西武完封，以0比3輸球，吞下隊史最長的12連敗。
陽岱鋼今擔任球隊第一棒，雖然前兩打席都沒有敲安，不過第6局率先上場打擊，成功擊出中右外野方向的深遠安打，在無人出局就攻佔上二壘，不過隊友無力將他送回來。
第8局陽岱鋼同樣是首位打者，再次敲出安打上壘，不過後三棒打者，擊成兩次內野滾地球，還有一次內野飛球，再次無力打回分數；陽岱鋼單場4支2，打擊率來到3成33。
西武則是靠著洋炮米吉亞，以及陣中主力打者中村剛也兩發全壘打，攻下3分，加上包含先發投手岡本洋介在內，4位投手聯手完封巨人；巨人打破1975年11連敗，吞下隊史最長的12連敗。
(中時電子報)
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