嘉義子弟駐村創作藝術 漂泊靈魂傾訴想「嘉」

嘉義子弟鍾欣怡（左） 、莊宗勳（左二）、倪祥（左三）和夥伴們進駐嘉義鐵道藝術村創作開展。（圖/廖素慧）

鍾欣怡歡迎觀展民眾悄悄說不能說的祕密。（圖/廖素慧）

倪祥（中）、邱子晏（右）、陳冠穎（左）結合裝置藝術及影像紀錄探索在地文化。（圖/廖素慧）

莊宗勳創作《蘭擬斯》作品反映當代生活。（圖/廖素慧）

嘉義市文化局徵選駐村藝術家，從12組送件中選出不可無料豦場、莊宗勳、倪祥及邱子晏等3組藝術家駐村創作並展出，巧的是他們都是嘉義子弟，即日起至25日在嘉義鐵道藝術村第4號倉庫展出「第三月台」。

鍾欣怡創辦嘉義市第1個當代戲劇表演團體「不可無料劇場BIU Theatre」，此次以經典台詞結合劇場形式展覽，現場裝置錄音機，讓觀眾悄悄說祕密，解放禁錮的心情。

6年級莊宗勳在南北各大學兼課教書，漂泊多年，父母年歲漸大，舉家回嘉，慶幸能有駐村的機會，創作《蘭擬斯（Landless）》反映當代生活的狀況，居無定所的工作、科技產品取代實際的人際互動，感覺是處在無土地之境。

倪祥和邱子晏結合裝置藝術及影像紀錄，參與台南、澎湖、澳門等地的駐村創作，這次回嘉義鐵道駐村創作，靈感來自澎湖竹灣式微的造船業，撿拾嘉義的廢木料造船，結合另一夥伴陳冠穎用襤褸衣衫書寫印尼文小詩，表現台灣原味已漸被外來氣味取代了。

這3組不同藝術靈魂的嘉義人在嘉義鐵道藝術村相逢，透過作品傾訴「想嘉」的心情，希望有很多作品的第一次在嘉分享給家鄉人。

(中時)