打店員又譙警 萬華醉漢遭北檢起訴4罪

台北市41歲李姓男子酒後大鬧便利商店，僅因不滿在店內抽菸遭制止，竟將手機砸向林姓店員頭部，隨後衝進櫃台掐脖、打頭。員警到場李男仍不知節制，繼續對店員嗆聲還推擠員警。台北地檢署偵結全案，今(7)日依傷害、毀損、恐嚇、妨害公務罪起訴李男。

李姓男子今年4月間某日凌晨，帶著酒意走進萬華區某便利超商，對著26歲的林姓店員「裝熟」說，「你都晚班喔，難怪我很久沒見到你」，向林男借來打火機後直接在店內點菸，遭林出聲制止「你點了菸就趕快先出去！」，因而反嗆「我就要在這邊抽。」

李姓男子與林姓店員原本隔著櫃檯你一言我一語，詎料林男突然抓狂，將手機砸向店員臉部並衝進櫃台打人；店員不甘示弱也朝李男揮拳，李男順手抓起櫃檯上的酒瓶朝店員頭部攻擊，最後被店員壓制在地，還咬了店員手臂一口企圖脫困。

警方在其他顧客報警後趕抵場，林姓店員見狀起身，李姓男子卻又再度發飆，指著店員狂飆五字經，嗆聲「叫店長來！你再給我上班試試看！」見員警上前勸阻又狂嗆員警，甚至動手推擠員警，最後遭員警壓制在地逮捕。

李姓男子被捕後遭測出酒測值每公升達0.81毫克，且便利商店內監視器畫面完整呈現李男施暴過程，今提起公訴。

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(中時)