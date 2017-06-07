打店員又譙警 萬華醉漢遭北檢起訴4罪
台北市41歲李姓男子酒後大鬧便利商店，僅因不滿在店內抽菸遭制止，竟將手機砸向林姓店員頭部，隨後衝進櫃台掐脖、打頭。員警到場李男仍不知節制，繼續對店員嗆聲還推擠員警。台北地檢署偵結全案，今(7)日依傷害、毀損、恐嚇、妨害公務罪起訴李男。
李姓男子今年4月間某日凌晨，帶著酒意走進萬華區某便利超商，對著26歲的林姓店員「裝熟」說，「你都晚班喔，難怪我很久沒見到你」，向林男借來打火機後直接在店內點菸，遭林出聲制止「你點了菸就趕快先出去！」，因而反嗆「我就要在這邊抽。」
李姓男子與林姓店員原本隔著櫃檯你一言我一語，詎料林男突然抓狂，將手機砸向店員臉部並衝進櫃台打人；店員不甘示弱也朝李男揮拳，李男順手抓起櫃檯上的酒瓶朝店員頭部攻擊，最後被店員壓制在地，還咬了店員手臂一口企圖脫困。
警方在其他顧客報警後趕抵場，林姓店員見狀起身，李姓男子卻又再度發飆，指著店員狂飆五字經，嗆聲「叫店長來！你再給我上班試試看！」見員警上前勸阻又狂嗆員警，甚至動手推擠員警，最後遭員警壓制在地逮捕。
李姓男子被捕後遭測出酒測值每公升達0.81毫克，且便利商店內監視器畫面完整呈現李男施暴過程，今提起公訴。
★中時電子報關心您：吸菸有害健康！
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。