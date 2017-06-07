滂沱大雨客運拋錨 中市2警淋雨助推車
台中市一部客運公車在行駛在北屯區環中路途中因等紅燈拋錨，由於當時下起滂沱大雨，賴姓司機擔心造成交通混亂，向2名行經巡邏員警求救，2人一起協力推車，將總重15公噸客運公車慢慢推到路旁等待救援，賴姓司機對員警適時伸出援手的行為，表示感激，稱讚「人民褓姆救苦救難！」。
警方指出，當時42歲的賴姓客運司機當天傍晚開車到北屯區環中路、四平路口停等紅燈時，車子突然熄火、動彈不得，當時正值下班交通尖鋒時段，賴男擔心車子卡在車陣中妨礙後方車輛通行，但1人又無法將車推到路旁，只好求助波麗士大人。
警員張育瑋表示，當天一看到15公噸客運公車，心想怎可能推得動，但為了讓狀況盡快排除，原本一動也推不動的公車，在2名員警齊力呼出「1、2 GO」口號使出「洪荒之力」，賴姓司機則掌握住方向盤，3個人合力完成將車推至路邊，短短3分鐘體力全耗盡，簡直快虛脫。賴姓駕駛稱讚員警「為民服務、無所不在」。
(中時)
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