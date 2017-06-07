胡歌能好好念書了 陸全面查封追星炒作微博

胡歌到美國念書，生活動態與感情狀況常被八卦微博炒作。（圖／中時資料照片）

因網路安全法實施遭關閉名單。（圖／取自新浪娛樂微博）

大陸近年來八卦微博興盛，許多娛樂圈的第一手消息不論真實性，都會在微博上先流傳開來，如最近的白百何婚變、劉愷威疑出軌等，就連遠赴美國念書的胡歌，不時也會被網友捕獲，甚至被亂傳感情八卦，可見全民狗仔的可怕，沒想到今(7日)稍早，新浪微博因配合「網路安全法」，查封旗下19個追星炒作帳號，連有「大陸第一狗仔」之稱的卓偉也中彈。

本月初大陸當局正式實施「網路安全法」，其中挑明：「任何個人和組織不得利用網絡從事侵害他人名譽、隱私、知識產權和其他合法權益等活動」，今下午，北京網路安全和信息化領導小組辦公室（簡稱網信辦）約談新浪微博、網易、騰訊、百度等網站負責人，要求業主確切履行責任，以遏止渲染、炒作演藝明星緋聞隱私問題。

不久後，新浪娛樂閃電發表查封微博名單，包括風行工作室官微、全明星探、中國第一狗仔卓偉、名偵探趙五兒、長春國貿等19個帳號無預警關閉，騰訊、今日頭條、網易、百度等也依約定封殺相關微博，許多網友回應：「如果卓偉之前就安安分分的爆料也不會有今天吧」、「扒皮王什麼時候封？」

(中時電子報)