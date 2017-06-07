感恩心常在 屏東竹田國小設雪婆婆繪本畫廊

竹田國小附設幼稚園學童感念雪婆婆恩情，不僅將她故事畫成繪本，還成了繪本廊道。（圖/謝佳潾）

竹田國小附設幼稚園學童感念雪婆婆恩情，不僅將她故事畫成繪本，還成了繪本廊道。（圖/謝佳潾）

感恩心長存！屏東縣竹田國小前身為竹田鄉野戰病醫院，二戰時日籍女子水谷雪的丈夫即過世於此，她因思念之情而與竹田結下良緣並長期資助小學，前年享年94歲逝世後影響力仍在，附設幼稚園學童感念雪婆婆恩情，不僅將她故事畫成繪本，還成了繪本廊道。

校長謝俊明說，1971年，竹田國小和日本開啟了善緣，二戰時水谷雪婆婆被迫與丈夫水谷政美分離，最終只等到對方逝世於竹田的消息，一輩子堅守與丈夫承諾的她，在孩子們長大後終於來到校內找到丈夫過世的地方，同時將對丈夫的愛轉移到小朋友身上。

他說，水谷雪婆婆不僅長期捐贈設備及發展基金，還會從日本親赴學校參加活動，她對竹田國小的用心及付出除感動校內師生外，也在鄉野間成為佳話，連學校附設幼稚園的學童也對她的事蹟嘖嘖稱奇，因此大家攜手將她的故事親手畫成繪本。

「讓感恩的心無所不在。」他強調，繪本的製成是為教導學生心存感謝，而這一份大愛若能成為校景之一，意義會更特別，因此在與老師討論後決定規劃繪本廊道，讓雪婆婆的感人的故事氛圍充斥整個校園。

(中時)