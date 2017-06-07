菲律賓銀行電腦故障 存戶資金被詭異轉帳
菲律賓一家大型銀行在週三關閉網路交易和自動提款機的連線功能後，造成民眾的一陣慌愛，也引起恐怖攻擊的聯想，隨後公司高層表示這是內部的電腦出錯，希望民眾不用過於擔心。
法新社報導，菲律賓群島銀行（BPI）的客戶週三早上看到他們的帳戶有一些未經授權的提款與存款，立刻與銀行反應，擔心自己的積蓄出了問題。隨後BPI發表聲明解釋，「這起問題是內部數據處理錯誤所引起，一切問題銀行正在解決中。」但是為了修正問題，銀行不得不關閉自動提款機（ATM）的連線功能，並且也阻制800萬的存戶，至少在週三整天，都無法進行網路交易。
BPI高級副總裁凱蒂．桑塔馬里亞(Cathy Santamaria)在新聞發布上對存戶強調：「請大家不要驚慌，我們會確保你的錢仍在銀行裡，目前問題都在解決中。」
雖然銀行強調問題很快就會過去，卻沒有解釋電腦為什麼發生故障。
有些存戶顯然對銀行沒有信心，29歲的安琪拉(Yumi Sanpei-Angeles)說，她從網路查帳發現，她損失了 15,500披索（313美元）因而非常擔心，她正在考慮轉移銀行，她說：「我對BPI的系統失去了信心，無法查詢進度是令存戶最為擔心的。」
有些帳戶錯誤是錢變多，27歲的羅沙里歐(Marjorie del Rosario)表示，她有兩個BPI的帳戶，其中一個帳戶的餘款變成負額，另外一個則增加了40批索（80美分）。
有些人則是因為ATM不能用而煩惱，一位匿稱「野花」(wild flower)的網友在推特上說：「我口袋裡只有15比索（30美分），現在還不能領錢，我該怎麼回家？」
對於網友的抱怨，BPI警告客戶不要在網路上發布自己的銀行帳戶問題，更不要在將自己私人的訊息公布在Facebook上，因為這可能會給詐騙集團有可趁之機。
銀行經理表示：「電腦的故障我們會處理，但請各位保持警惕，我們不希望各位因為其他原因造成多重傷害。」
(中時電子報)
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