男星玩笑開過頭 諷T.O.P「沒得吸大麻暈倒」
韓團BIGBANG成員T.O.P昨日驚傳服藥過量暈倒，至今仍未完全恢復意識，不過香港男星王宗堯卻因為一句「是因為沒得吸所以暈倒低」留言惹怒粉絲，痛批王宗堯一點都不好笑！
T.O.P呼麻被起訴，昨日驚傳因服藥過量昏倒，港星游學修就在社群網站為T.O.P打氣，順道為偶像澄清「T.O.P.不是因食大麻而昏迷入院」，未料以港劇《選戰》走紅的王宗堯卻在底下留言「係無得食所以暈低」，徹底激怒T.O.P粉絲，痛批王宗堯「覺得自己很幽默？」、「不好笑」。
對於遭到T.O.P粉絲砲轟，王宗堯早前也向港媒回應：「不需要（澄清）啦…謝謝你。」
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(中時電子報)
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