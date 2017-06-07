台灣警察無所不能　連白蟻也能對抗

枋寮警分局枋寮派出所警員賴玟佐（左）熱心協助轄內居民獲好評。（謝佳潾翻攝）

枋寮警分局枋寮派出所警員賴玟佐，日前於家戶訪查勤務時，得知轄區鍾姓老婦獨居且行動不便，便前往關懷瞭解是否有需要協助事項，沒想到竟意外變身「抗蟻大師」。

賴玟佐到鍾婦家閒話家常時，得知鍾家中許多經書遭白蟻嚴重蛀蝕，而鍾婦原想趁室外35度晴天高溫，將經書搬至屋外曝曬整理，但因年紀大且患有類風濕關節炎，完全心有餘而力不足，只能眼睜見白蟻肆虐。

賴員當下立即自告奮勇要幫忙曝曬經書，他的舉動不僅減少鍾婦家中白蟻害蟲的滋長，熱心關懷的積極態度，也讓鍾婦感到無比溫馨，直說「有警察先生真好」。

分局長蔡耀順表示，家戶訪查工作貴在走動式瞭解轄區狀況，除了轄區治安外，為民服務與轄區居民保持良善互動，也是家戶訪查重要的一環，賴員主動關懷轄內居民，有助提升警察主動積極之優良形象。

(中時)