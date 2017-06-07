川普將提名前助理司法部長雷伊接任美FBI局長

圖為川普提名的新任FBI局長提名人雷伊，他曾在小布希總統時期擔任助理司法部長。（圖／美聯社）

川普推特再發文宣布將提名新的聯邦調查局局長人選。（圖／川普推特截圖）

美國總統川普周三在推特上發文說，他將提名小布希(George W. Bush)總統時期的助理司法部長雷伊(Christopher Wray)出任美國聯邦調查局(FBI)局長。

川普的推文說，「我將提名雷伊─一名資歷無懈可擊的人選─擔任聯邦調查局局長，細節隨後會公布。」

據CNBC報導，雷伊現職在金與史柏汀(King & Spalding)律師事務所。小布希總時期雷伊曾在司法部任職助理司法部長，2003年到2008年間主管司法部刑事案件，他領導過2001年美國恩隆天然氣公司破產專案小組。

前任的FBI局長柯米(James Comey)正因調查川普洩密予俄國官員而遭到撤職，目前正在國會調查中做證。

(中時電子報)